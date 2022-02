H Krimovkam prihaja najboljša strelka lige prvakinj leta 2020

Ljubljana, 9. februarja - Slovenske državne prvakinje v rokometu in udeleženke lige prvakinj bodo preostanek letošnje sezone igrale s pomočjo izkušene Črnogorke Jovanke Radičević. Prva strelka lige prvakinj leta 2020 in črnogorska kapetanka se v ljubljanski klub seli iz turkega Kastamona, so sporočili iz Krim Mercatorja.