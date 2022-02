Varuh konkurence ugotovil usklajeno delovanje pri popravilih vozil Renault

Ljubljana, 9. februarja - Javna agencija za varstvo konkurence je ugotovila, da so podjetja Renault Nissan Slovenija, Avtohiša Real, Avtohiša Malgaj, Pleško Cars in Avtoservis Kalan pri popravilih oz. vzdrževanju vozil znamke Renault več kot 10 let delovala usklajeno in s tem kršila pravila konkurence. Podjetja morajo s kršitvijo takoj prenehati.