Na Švedskem odpravili večino omejitev zaradi koronavirusa

Stockholm, 9. februarja - Švedska je danes odpravila večino omejitev, ki so bile sprejete za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom. Tako za restavracije in bare ne veljajo več omejitve glede delovnega časa in zasedenosti, odpravljene so tudi omejitve števila udeležencev na dogodkih, na sredstvih javnega prevoza maske niso več obvezne.