V izraelskem napadu na Sirijo ubit vojak

Damask/Jeruzalem, 9. februarja - Izrael je danes obstreljeval območje na robu sirske prestolnice Damask, pri čemer je bil en sirski vojak ubit, še pet pa ranjenih, poročata nemška in francoska tiskovna agencija dpa in AFP. Izraelske rakete so povzročile tudi precejšnjo gmotno škodo. Izrael sicer trdi, da je le odgovoril na napad s sirske strani.