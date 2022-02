Trebanjska podjetja v okolici Londona postavila repliko slovenskega kozolca

London, 9. februarja - Več trebanjskih podjetij in posameznikov je s skupnimi močni v Henleyu na Temzi v okolici Londona v začetku meseca postavilo repliko slovenskega kozolca. S to so nadomestili prvi in edini slovenski kozolec, ki so ga v Veliki Britaniji postavili ob slovenski osamosvojitvi, tam živeči člani Britansko-slovenskega društva pa so ga vzeli za svojega.