Adele osvojila nagrado brit za album leta

London, 9. februarja - Britanska pevka Adele je na torkovi podelitvi glasbenih nagrad brit v Londonu za aktualno ploščo 30 osvojila kipec za album leta. Zvezdnica je iz Arene 02 odnesla tri nagrade, še nagrado za izvajalko leta in za pesem leta s skladbo Easy On Me, poročajo tuje tiskovne agencije.