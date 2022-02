V Občini Sevnica posodobili občinski prostorski načrt

Sevnica, 9. februarja - Sevniški občinski svetniki so na svoji zadnji redni seji dokončno potrdili novi odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica. S tem so končali zahteven in kompleksen proces tretje obsežne spremembe krovnega občinskega prostorskega dokumenta, ki so ga svetniki potrdili pred desetimi leti, so sporočili z občine.