Snežne razmere v visokogorju

Snežna odeja je večinoma stabilna. Le na strmih, senčnih pobočjih visokogorja so redka mesta, kjer so posamezne stare klože, ki se lahko pod veliko obremenitvijo splazijo. Previdno tudi na območjih z sveže napihanim snegom, ki se bo čez dan na osončenih legah danes zaradi toplega vremena ojužil.

Snežne razmere: Snežne razmere se skoraj ne spreminjajo. Od prehodnih otoplitvah sneg v sredogorju, predvsem na osončenih legah, počasi kopni, v senci ostaja suh in pomrznjen. Čeprav je ob zadnjem sneženju zapadlo le do okoli 5 centimetrov snega, je močan severozahodnik ta sneg povsem spihal in v nekaterih grapah je kar nekaj suhega, nesprijetega snega, ki se na trdi podlagi tudi plazi, a so to zaradi majhne količine le majhni plazovi. Ta mesta so lahko nevarna, ker se pod vami lahko splazi suh, napihan sneg in vas spodnese. Vetru izpostavljene lege so spihane, tudi do kopne podlage, sneg je ponekod tudi poledenel.

Predviden razvoj vremena: Danes bo pretežno jasno. Pihal bo večinoma šibak severozahodnik, ki se bo popoldne obračal vse bolj v zahodno smer. Temperatura bo nad ničlo, zrak pa bo suh. V četrtek se bo pooblačilo v hribih severne Primorske in Notranjske ter vzdolž južnih grebenov Julijcev, tako da bo večina našega alpskega sveta do noči ostala v večinoma jasnem vremenu. Vrh oblačnega sloja bo pod 1500 metrov nadmorske višine. Dopoldne bo pihal večinoma šibak jugozahodnik, popoldne se bo nekoliko okrepil. Ničta izoterma bo do večera večinoma še nad najvišjimi vrhovi. V petek bo pretežno oblačno, sprva bo nekaj sonca še na vzhodu. Proti poldnevu bodo občasne rahle padavine v hribih zahodne Slovenije, popoldne in zvečer pa lahko tudi ponekod drugod. Sprva bo pihal šibak do zmeren zahodni ali jugozahodni veter, ki se bo čez dan postopno obračal v severne smeri. Hladilo se bo.

Tendenca snežnih razmer: Danes se bo sneg na osončenih legah čez dan ojužil in na površini nekoliko zmehčal. Ponoči bo pomrznil predvsem v visokogorju, v sredogorju pa le v mraziščih. Tudi jutri bo sneg čez dan na sončnih legah ojužen. V senci bo sneg ostal suh in trd. Nevarnost zdrsa bo predvsem v senčnih legah še vedno velika, na prisojnih legah pa le zjutraj.