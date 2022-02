Vreme: Danes pretežno jasno

V četrtek se bo na Primorskem in Notranjskem ter ponekod v osrednjih krajih pooblačilo, drugod bo še dokaj jasno. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -2, na Primorskem do 3, najvišje dnevne od 7 do 12, na jugovzhodu do 15 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo pretežno oblačno, nekaj sonca bo še na vzhodu države. Popoldne in v noči na soboto bo občasno rahlo deževalo.

V soboto bo pretežno jasno. Pihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja.

Vremenska slika: Nad južno polovico Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Z zahodnikom k nam priteka dokaj topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo precej jasno, nekaj občasne zmerne oblačnosti bo v krajih severno in vzhodno od nas.

V četrtek bo ob severnem Jadranu in v krajih zahodno od nas večinoma oblačno, drugod bo precej jasno.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena ugoden in vzpodbuden. V četrtek bo vremenski vpliv zmerno obremenilen, pri občutljivih ljudeh se bo najpogosteje kazal kot povečan notranji nemir, razdražljivost, hitrejša utrujenost in manjše motnje v spanju.