Podpisano pismo o nameri za izgradnjo Hiše ribiške industrije Izola

Izola, 9. februarja - Občina Izola namerava na območju nekdanje tovarne Argo vzpostaviti muzej in center odličnosti ribiške industrije. Pismo o nameri sta leta 2019 v ta namen že podpisala takratna kmetijska ministrica in minister za gospodarstvo, danes pa se je podpisnikom pridružilo še podjetje Delamaris, so sporočili z občine.