Ljubljana, 9. februarja - Minister za notranje zadeve Aleš Hojs in župan Občine Litija Franci Rokavec bosta danes ob 13. uri (IN NE ob 12. uri) v mali sejni sobi Občine Litija, na Jerebovi ulica 14, podpisala pismo o nameri med ministrstvom in občino za celovito ureditev prostorov v okviru novega centra za varnost, zaščito, reševanje in pomoč, so sporočili z občine.