Singapur, 9. februarja - Cene nafte so se po torkovih padcih danes še malenkost znižale. Deležniki na naftnem trgu so v zadnjem obdobju osredotočeni na možnost povratka iranske nafte na trg, saj se na obzorju svita dogovor o iranskem jedrskem programu, to pa pritiska na cene črnega zlata.