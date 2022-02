Kanadski tovornjakarji zaostrujejo protest, oblasti opozarjajo na gospodarsko škodo

New York, 9. februarja - Kanadski tovornjakarji, ki nasprotujejo obveznemu cepljenju proti covidu-19, so v torek zavzeli glavni mejni prehod z ZDA pri Detroitu in onemogočili promet. Kanadske oblasti medtem opozarjajo na gospodarsko škodo zaradi blokade mejnega prehoda, teksaški senator Ted Cruz pa je izrazil željo, da bi se protest razširil tudi v ZDA.