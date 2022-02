Primorske novice o športno obarvanem Prešernovem dnevu (9. 2.)

Ljubljana, 8. februarja - Bojan Gluhak v komentarju Tudi Prešeren bi bil ponosen piše o športnih dosežkih Slovencev na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu v luči proslavljanja kulturnega praznika. Meni, da sta srčnost in predanost delu razloga za uspehe slovenskih športnikov, ki so vidni in spoštovani tako v tujini kot tudi doma.