Evropski voditelji pred pogovorom o ukrajinski krizi poudarili enotnost preprečiti vojno na celini

Berlin, 8. februarja - Nemški kancler Olaf Scholz nocoj v Berlinu gosti francoskega predsednika Emmanuela Macrona in poljskega predsednika Andrzeja Dudo na temo ukrajinske krize. Pred pogovori so vsi trije izrazili enotnost v skupnem cilju, to je preprečitev vojne na celini, poroča francoska tiskovna agencija AFP.