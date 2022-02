Talibani na diplomatskih in humanitarnih pogovorih v Ženevi

Ženeva, 8. februarja - Talibanska delegacija se je danes v Ženevi udeležila pogovorov s švicarskimi uradniki in nevladnimi organizacijami o humanitarnem dostopu in človekovih pravicah, je sporočilo švicarsko zunanje ministrstvo. Zatrdili so, da to ne pomeni "legitimizacije ali priznanja talibanov", poroča francoska tiskovna agencija AFP.