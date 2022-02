Vreme: Jasno

V sredo bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 15 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek se bo na Primorskem in Notranjskem ter ponekod v osrednji krajih pooblačilo, drugod bo še dokaj jasno. Ponekod bo pihal jugozahodnik. V petek bo pretežno oblačno, nekaj sonca bo še vzhodu države. Popoldne in v noči na soboto bo občasno deževalo.

Vremenska slika: Nad zahodno in srednjo Evropo ter nad zahodnim in osrednjim Sredozemljem in Balkanom je območje visokega zračnega tlaka. Topla fronta potuje preko srednje Evrope proti vzhodu. K nam od severozahoda doteka toplejši in razmeroma suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo pretežno jasno. V sredo bo precej jasno, nekaj občasne zmerne oblačnosti bo v krajih severno in vzhodno od nas.