Ukrajina za skorajšnji vrh z Rusijo, Francijo in Nemčijo

Kijev, 8. februarja - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je po današnjem srečanju s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom v Kijevu izrazil pričakovanje, da bo kmalu prišlo do vrha z voditelji Rusije, Francije in Nemčije. Macron je dejal, da po pogovorih v Moskvi in Kijevu vidi pot naprej pri popuščanju napetosti.