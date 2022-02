Prešernov dan mnoge zvabil v muzeje, galerije in druge kulturne ustanove

pripravila Tatjana Zemljič

Ljubljana, 8. februarja - Februarsko sonce je na kulturni praznik na ulice Ljubljane zvabilo mnoge. A tam niso bili le, da bi lovili sončne žarke. Mnogi so v stari Ljubljani prisluhnili Prešernovim verzom, ki jih je bilo iz zvočnikov slišati v neposrednem prenosu iz Maribora, Ljubljane in novogoriškega Trga Evrope, drugi so se postavili v vrste pred muzeji in galerijami.