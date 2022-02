Raziskava: Visoka raven protiteles pri dojenčkih mater cepljenih z mRNK cepivom proti covidu-19

Washington, 8. februarja - V eni izmed nedavnih raziskav o novem koronavirusu so ugotovili, da imajo številni dojenčki, rojeni materam, ki so bile med nosečnostjo cepljene proti covidu-19 z mRNK cepivom, visoko raven protiteles. Ti dojenčki so imeli pri šestih mesecih starosti v krvi več protiteles kot dojenčki, rojeni necepljenim materam, ki so se okužile med nosečnostjo.