ZDA v bran svojim ocenam o nevarnosti ruskega napada na Ukrajino

Washington, 8. februarja - ZDA so zavrnile očitke, da ustvarjajo pretirano paniko glede nevarnosti ruskega napada na Ukrajino, in dvome v kredibilnost njihovih opozoril. "To ni ustvarjanje panike. To so preprosto dejstva," je v ponedeljek po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zatrdil ameriški državni sekretar Antony Blinken.