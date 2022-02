WHO: Covid-19 otežuje zdravstvene storitve v skoraj vseh državah

Ženeva, 8. februarja - V 92 odstotkih od 129 držav so imeli motnje pri zagotavljanju osnovnih zdravstvenih storitev, ki so posledica pandemija covida-19, kaže v ponedeljek objavljeno poročilo Svetovne zdravstvene organizacija (WHO). Raziskava iz novembra lani je pokazala, da se stanje v primerjavi s prejšnjo raziskavo iz začetka istega leta ni skoraj nič izboljšalo.