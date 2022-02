Protestni konvoji zaradi protikoronskih ukrepov tudi na Novi Zelandiji

Wellington, 8. februarja - Kolona tovornjakov in avtodomov je danes blokirala ulice v bližini novozelandskega parlamenta v Wellingtonu. Gre za proteste po vzoru kanadskih, ki so usmerjeni proti ukrepom za zajezitev okužb z novim koronavirusom in cepljenju proti covidu-19, poroča francoska tiskovna agencija AFP.