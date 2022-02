Cene nafte vztrajajo na visokih ravneh

Singapur, 8. februarja - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju po ponedeljkovih padcih rahlo zvišale, že nekaj časa pa ob močnem povpraševanju in omejeni ponudbi, hladnem vremenu v pretežnem delu ZDA in geopolitičnih napetostih na vzhodu Evrope vztrajajo na visokih ravneh. Danes bodo oči trgovcev s črnim zlatom uperjene v pogajanja o iranskem jedrskem programu.