Biden in Scholz sta se zavezala tudi k nadaljevanju promocije stabilnosti Zahodnega Balkana

Washington, 8. februarja - Predsednik ZDA Joe Biden in nemški kancler Olaf Scholz sta se v ponedeljek na pogovoru v Beli hiši zavezala tudi k nadaljnji promociji stabilnosti in blaginje na Zahodnem Balkanu, je sporočila Bela hiša. Vse druge teme pogovorov so bile sicer v senci pogovorov o ukrajinski krizi.