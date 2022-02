ZDA in EU o krepitvi kratkoročnega sodelovanja za zagotovitev oskrbe z energijo

Bruselj, 7. februarja - Visoki predstavniki ZDA in EU so danes v Washingtonu v senci geopolitičnih napetosti razpravljali o krepitvi kratkoročnega sodelovanja za zagotovitev zadostne dobave energije uniji in njeni soseščini, sta čezatlantski partnerici sporočili v skupni izjavi po zasedanju skupnega energetskega sveta.