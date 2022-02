Novinarji Radia Slovenija: Ukomove ocene prispevkov RTVS nedopustno poseganje v neodvisnost novinarskega dela

Ljubljana, 7. februarja - Aktiv novinarjev Radia Slovenija ocene oddaj in prispevkov RTV Slovenija, ki jih v zadnjih mesecih objavlja urad vlade za komuniciranje, razume kot grobo in nedopustno poseganje v neodvisnost novinarskega in uredniškega dela. Kot pravijo, vladnemu uradu ne odrekajo pravice kritike, a verjamejo, da so naslov za tovrstne odzive ustaljeni kanali.