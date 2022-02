Evropske borze navzgor; nafta in evro navzdol

London/Frankfurt/Pariz, 7. februarja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma zvišali in tako povrnili izgube, ki so jih zabeležili minuli konec tedna. Pozornost vlagateljev je še naprej uperjena v objave poslovnih rezultatov podjetij in trenja okoli Ukrajine, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Nafta in tečaj evra sta medtem izgubila.