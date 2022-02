Na Zatrniku se spominjajo 50. obletnice obiska astronavtov Apolla 15

Gorje, 8. februarja - V rekreacijsko turističnem centru Zatrnik bodo danes obeležili 50. obletnico obiska ameriških astronavtov posadke Apollo 15, ki so konec januarja 1972 ob obisku Slovenije smučali na omenjenem smučišču nad Bledom. Uporabljali so posebej za to priložnost izdelane Elanove smuči. Danes pa bo na Zatrniku Družinski dan z Elanom.