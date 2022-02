Slovenski skakalci v Pekingu že pri dveh zlatih medaljah

Peking, 7. februarja - Slovenski skakalci so na olimpijskih igrah v Pekingu danes poskrbeli za še en odmeven dosežek. Urša Bogataj je v soboto prišla do prve zlate medalje, zdaj ima že dve, saj je danes zmagala tudi kot članica mešane ekipe, v kateri so bili še bronasta s posamične tekme Nika Križnar, Timi Zajc in osmoljenec nedeljske tekme Peter Prevc.