Daniel Barenboim odpovedal koncerte zaradi operacije

Milano, 8. februarja - Priznani dirigent in pianist Daniel Barenboim je odpovedal datume koncertov v prihodnjih tednih zaradi operacije, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočili iz milanske Scale. V operni hiši je imel v tem tednu predviden nastop z Beethovnovimi sonatami, a so ga prestavili na 13. junij.