V Sežani odprtje razstave Katarine in Lojzeta Spacala

Sežana, 8. februarja - Ob slovenskem kulturnem prazniku bodo v Kosovelom domu v Sežani odprli razstavo likovnih del Lojzeta in Katarine Spacal pod naslovom Sožitje. Razstava je simbioza likovnih del očeta in hčere ter sožitje dveh povsem raznolikih umetniških osebnosti, so zapisali v Kosovelom domu.