Peking, 7. februarja - Smučarski skakalci Nika Križnar, Timi Zajc, Urša Bogataj in Peter Prevc so spisali zgodovino in zmagali na premierni tekmi mešanih ekip v Pekingu. Slovenci so na srednji skakalnici osvojili že tretjo kolajno teh iger in obenem tretjo za Slovenijo v Pekingu.