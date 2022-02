Litva z 272 migranti sklenila dogovor o repatriaciji

Vilnius, 7. februarja - Litva je dosegla dogovor o repatriaciji z 272 migranti, ki so nezakonito prišli v državo prek sosednje Belorusije, je danes sporočila litovska mejna straža. Dodali so, da so vsi migranti že zapustili državo ali pa so v postopku, poroča nemška tiskovna agencija dpa.