Koper, 7. februarja - Policisti so v nedeljo dopoldan v Ilirski Bistrici ustavili 34-letnega kosovskega državljana, ki je v vozilu prevažal tri svoje sodržavljane, ki so v Slovenijo vstopili na nezakonit način. Voznika so pridržali in ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku, tujce pa vrnili nazaj na Hrvaško, so sporočili s Policijske uprave Koper.