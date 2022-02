Slovenski skakalci vodijo po polovici tekme mešanih ekip

Peking, 7. februarja - Slovenski skakalci Nika Križnar, Timi Zajc, Urša Bogataj in Peter Prevc so z odliko opravili prvi del današnje tekme mešanih ekip na olimpijskih igrah v Pekingu. Po prvi seriji, ki so jo zmotile tri diskvalifikacije v japonskem, avstrijskem in nemškem taboru, so na prvem mestu in imajo 49 točk prednosti pred najbližjimi zasledovalci Norvežani.