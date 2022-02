V Prešernovem gledališču Kranj avtorski projekt Zadnji naj ugasne luč

Kranj, 7. februarja - V Prešernovem gledališču Kranj bo v četrtek premiero doživel avtorski projekt Zadnji naj ugasne luč v režiji Doriana Šilca Petka in koprodukciji s Kinom Šiška. Kot so na današnji novinarski konferenci v Kranju povedali ustvarjalci, predstava s prepletom glasbe, vizualij in igre niza občutja ter odslikava aktualno situacijo in naše vsakdane.