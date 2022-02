Domačini ob Kraškem robu za čimprejšnje zaprtje starega železniškega tira Divača-Koper

Črni Kal, 7. februarja - Zaradi odmikanja gradnje dvotirnosti na drugem tiru Divača-Koper v leto 2030 in govoric, da bo obstoječa proga v funkciji do takrat, so civilna družba ter sveti krajevnih skupnosti ob železniški progi med Prešnico in Koprom odločni v zahtevi, da se stara proga zapre v trenutku, ko bo po drugem tiru zapeljal prvi vlak.