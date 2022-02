Sporen motiv enega od hrvaških evrskih kovancev

Zagreb, 7. februarja - Potem ko so v petek na Hrvaškem predstavili izbrane hrvaške motive evrskih kovancev, so se v medijih pojavile navedbe, da gre pri motivu kune na kovancu za en evro za neavtorizirano uporabo tuje fotografije. Magister uporabnih umetnosti Stjepan Pranjković je predlog motiva umaknil in se odpovedal vsem pravicam iz sodelovanja na natečaju.