V Narodnem muzeju na Metelkovi razstava limoških križev

Ljubljana, 8. februarja - V Narodnem muzeju na Metelkovi bo od danes do 30. maja na ogled nova občasna razstava, na kateri bodo prikazali limoške križe in njim sorodne lokalno izdelane primerke z območja današnje Slovenije. Limoški križ je izraz za tip križev, ki so jih izdelovali v delavnicah v Limogesu na jugozahodu Francije.