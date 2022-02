Britanci in Irci raje kot za SP 2030 napovedujejo kandidaturo za Euro 2028

London, 7. februarja - Velika Britanija in Irska sta se odrekli skupni kandidaturi za organizacijo nogometnega svetovnega prvenstva leta 2030, saj se bodo raje osredotočili na evropsko prvenstvo 2028, so danes sporočili iz tamkajšnjih nacionalnih nogometnih zvez. Tako so se odločili po izvedeni študiji, finančno podprti s strani britanske vlade.