Nato z vojaškimi vajami na pragu Rusije

Tallinn, 7. februarja - Le sto kilometrov od ruske meje so letos potekale večdnevne vojaške vaje Nata na severovzhodu Estonije. Vaje so potekale v času naraščajočih napetosti med Rusijo in Zahodom. Na vaji poimenovani Zimski tabor na Natovi vzhodni meji je sodelovalo približno 1300 britanskih, estonskih in francoskih vojakov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.