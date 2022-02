Ljubljanska borza: SBI TOP blizu izhodišča

Ljubljana, 7. februarja - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na ljubljanski borzi ostal blizu izhodišča. Med blue chipi prve kotacije se zaenkrat najbolj dražijo delnice Petrola in Telekoma Slovenije, negativen predznak imajo le Krkine delnice, ki pa so vlagateljem najbolj zanimive. Z njimi so zaenkrat opravili slabih 70.000 evrov prometa.