Novega doma za starejše se veselijo v Destrniku, v Markovcih za zdaj ne

Ptuj, 7. februarja - Načrti za gradnjo doma za starejše v Podravju so na zadnjem razpisu ministrstva za delo uspeli le načrtovanemu projektu v Destrniku, kjer so dobili koncesijo za 120 mest, medtem ko za zdaj brez nje ostajajo v Markovcih, kjer so oddali prijavo za enako število postelj. Brez koncesije za prizidek z 68 posteljami je ostal še mariborski Dom pod Gorco.