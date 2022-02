Plavalno SP vendarle tudi letos

Budimpešta, 7. februarja - Plavalci bodo vendarle tudi letos imeli svetovno prvenstvo. Kot je danes sporočila Mednarodna plavalna zveza Fina, bo prvenstvo potekalo med 18. junijem in 3. julijem v Budimpešti. Prvotno bi SP moralo biti poleti na Japonskem, a so ga organizatorji in Fina že drugič prestavili.