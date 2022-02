Sporen motiv enega od hrvaških evrskih kovancev

Zagreb, 7. februarja - Potem ko so v petek na Hrvaškem predstavili izbrane hrvaške motive evrskih kovancev, so se v medijih pojavile navedbe, da gre pri motivu kune na kovancu za en evro za neavtorizirano uporabo tuje fotografije. Komisija za denar hrvaške centralne banke (HNB) primer že preučuje, so iz HNB v nedeljo sporočili za hrvaško tiskovno agencijo Hina.