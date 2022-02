Komunala Izola v sredo začenja urejanje drevoreda pinij na obalni cesti med Izolo in Koprom

Izola, 7. februarja - Komunala Izola bo v sredo začela sanacijo drevoreda pinij vzdolž kolesarske sprehajalne poti med Izolo in Koprom. Med sanacijo, ki bo predvidoma trajala do konca meseca, bodo obrezovali suhe in poškodovane veje dreves ter odstranjevali rastlinje, ki se zarašča v krošnje in ovira njihovo rast, so danes sporočili iz Komunale Izola.