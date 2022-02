Z izgradnjo mostu v Ceršaku povezane obmejne poti ob Muri

Šentilj, 13. februarja - V Šentilju so lani začeli graditi novo športno dvorano, ki bo po napovedih dokončana jeseni letos. V prihodnje med drugim načrtujejo ureditev starega mejnega prehoda z večjim trgovskim centrom, hotelom za mlade in vinsko fontano ter izgradnjo kolesarsko pohodniškega mostu v Ceršaku, ki bo povezal avstrijske in slovenske obmejne poti ob Muri.