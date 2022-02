Toshiba se bo razcepila na dve podjetji, ne tri

Tokio, 7. februarja - Japonski industrijsko-tehnološki konglomerat Toshiba se bo razcepil v dve podjetji, ne tri, kot so napovedali novembra lani, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz podjetja. Po novih načrtih bodo v Toshibi oddelili le podjetje za tehnološke naprave in shranjevanje podatkov, ki vključuje tudi proizvodnjo polprevodnikov.