Vreme: Oblačno

Ljubljana, 7. februarja - Danes bo sprva oblačno, zjutraj in deloma dopoldne bo prehodno rahlo deževalo. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 900 metrov, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Čez dan se bo od severozahoda razjasnilo, popoldne bodo predvsem v severnih krajih možne manjše plohe. Pihal bo okrepljen severni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 12, na severozahodu okoli 4 stopinj Celzija.

V torek bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -2, v alpskih dolinah do -10, ob morju okoli 1, najvišje dnevne od 6 do 12 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes zjutraj in dopoldne bo severni do severozahodni veter predvsem v severni in severovzhodni Sloveniji v sunkih presegel hitrost 70 km/h. Popoldne bo veter slabel.

Obeti: V sredo bo pretežno jasno. V četrtek bo na severovzhodu precej jasno. Drugod se bo postopno pooblačilo, na Primorskem in Notranjskem že zjutraj. Ponekod bo pihal jugozahodnik.

Vremenska slika: Hladna fronta se od severa hitro pomika čez Slovenijo proti jugovzhodu. S severozahodnim vetrom bo za njo v višinah k nam dotekal nekoliko hladnejši in bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bodo padavine od severa prehodno zajele vse sosednje pokrajine in do poldneva ponehale, le v krajih severno od nas bodo še kratkotrajne snežne plohe. Zapihal bo okrepljen severni veter.

V torek bo pretežno jasno. Popoldne se bo v krajih vzhodno od nas prehodno zmerno pooblačilo.

Biovreme: Danes bo vremenski vpliv zmerno obremenilen, pojavljala se bo nerazpoloženost, zmanjšana delovna storilnost in težave z zbranostjo. V torek bo vpliv vremena na počutje ljudi ugoden.